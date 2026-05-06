В Белгородской области свыше 92 тысяч жителей проголосовали за дизайн-проекты благоустройства территорий Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

На территории Белгородской области продолжается Всероссийское голосование за концепции благоустройства общественных пространств по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день больше 92 тысяч белгородцев уже отдали свой голос за наиболее понравившиеся дизайн-проекты, которые будут реализованы в 2027 году.

Напомним, на голосование от Белгородской области вынесено 30 объектов в 14 муниципалитетах – Белгородском, Борисовском, Валуйском, Вейделевском, Волоконовском, Грайворонском, Красненском, Краснояружском, Прохоровском, Ровеньском, Шебекинском, Губкинском, Старооскольском округах, а также в городе Белгороде. Примечательно, что белгородцы могут отдать свой голос за представленные объекты в любом из этих муниципальных образований.

К примеру, жителям Валуйского округа предстоит выбрать концепцию благоустройства, подготовленную для Центрального парка семейного отдыха в Валуйках и вариант преображения улицы Чапаева в Валуйках, основная часть жителей которой имеет ограниченные возможности здоровья по зрению, что нашло отражение в представленных дизайн-проектах.

Отметим, голосование продлится до 12 июня. Принять в нем участие и повлиять на облик и преображение родного населенного пункта может любой житель области в возрасте от 14 лет. выбрать актуальное пространство и подходящий дизайн можно через приложение «Госуслуги Решаем Вместе»; проголосовать онлайн на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru или же отдать голос лично при помощи волонтеров, которые дежурят в общественных пространствах.

Напомним, в Белгородской области в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируют благоустроить 30 общественных пространств в 11 муниципалитетах. Также будут реализованы пять проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Строителе, Алексеевке, Бирюче, Старом Осколе и Губкине.