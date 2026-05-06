Белгородец нашел на улице чужую карту и улетел тратить деньги в Сочи

Житель города Губкин в канун нового года нашел на улице банковскую карту и забрал ее себе. Отправившись на новогодние каникулы в Сочи, белгородец расплачивался чужими деньгами за билеты в резиденцию Деда Мороза и парк аттракционов, покупал фаст-фуд, посещал парфюмерные магазины. Когда на счету закончились деньги, мужчина выбросил карту. Всего он потратил 95 тысяч рублей.

Владелица счета обнаружила пропажу карты и денег и обратилась в правоохранительные органы. Личность вора была установлена. Суд признал его виновным в краже. Так как деньги белгородец вернул добровольно, ему удалось отделаться штрафом в размере 100 тысяч рублей.

- Несмотря на то, что мужчина признал свою вину в совершенном преступлении, оплачивать долг он не торопился, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

Судебный пристав вызвал должника на прием и разъяснил, что в случае дальнейшего уклонения от оплаты долга ему могут заменить штраф иным видом наказания.

После этого должник немедленно оплатил штраф.