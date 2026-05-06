21 белгородцу выплатили долги по зарплате

В результате проверки Старооскольская городская прокуратура выяснила, что в феврале этого года перед 21 работником одного из местных предприятий образовался суммарный долг по зарплате, превысивший 730 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Директора фирмы привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Ему назначен штраф в десять тысяч рублей. В итоге

Руководителю внесли представление, после чего задолженность была полностью погашена. Кроме того, каждому работнику выплатили денежную компенсацию за задержку выплат в порядке статьи 236 Трудового кодекса РФ.