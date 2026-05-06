Белгородец угрожал убийством экс-жене

В подъезде жилого дома злоумышленник увидел потерпевшую, толкнул ее в угол, достал нож и начал размахивать им, угрожая убийством. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, в марте этого года 43-летний житель Новооскольского района отправился в гости к бывшей супруге, которой испытывал неприязнь. Дело в том, что пара распалась по инициативе женщины. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

В подъезде жилого дома злоумышленник увидел потерпевшую, толкнул ее в угол, достал нож и начал размахивать им, угрожая убийством.

Районная прокуратура утвердила обвинительный акт по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело направлено в суд.