За поножовщину с братом белгородца отправили в колонию

Во время драки фигурант пырнул родственника ножом в область туловища, причинив тяжкий вред здоровью.

Суд установил, что в декабре 2025 года 33-летний житель Яковлевского района пьянствовал дома с братом. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры. В какой-то момент мужчины повздорили, завязалась драка и фигурант пырнул родственника ножом в область туловища, причинив тяжкий вред здоровью.

Яковлевский суд в соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ назначил виновному четыре года исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 11 месяцев и 19 дней.

- Приговор не вступил в законную силу, - уточнили в надзорном ведомстве.