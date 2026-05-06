НовостиОбщество6 мая 2026 11:13

Белгородские медики проигнорировали обращение пациента

Главврачу РБ вынесли предупреждение
Алексей СЕРГУНИН
В отношении главного врача медучреждения возбуждено дело по ст. 5.59 КоАП РФ.

Валуйская межрайонная прокуратура, отреагировав на обращение местного жителя, выяснила, что в январе этого года на адрес электронной почты ЦРБ поступило обращение заявителя по вопросу ненадлежащей работы регистратуры больницы.

Но в установленном законом порядке обращение зарегистрировано не было. Письменный ответ наш земляк не получил.

В отношении главного врача медучреждения возбуждено дело по ст. 5.59 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде предупреждения. Также в адрес медработника внесено представление об устранении нарушений закона.