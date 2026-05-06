Белгородка украла банковскую карту у бывшей свекрови

Суд установил, что в январе этого года 46-летняя жительница Шебекинского округа гостила у своей бывшей свекрови. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры. В какой-то момент фигурантка оказалась без посторонних, и покопавшись в сумке экс-родственницы, взяла ее банковскую карту. В тот же день она расплатилась ей в одном из магазинов Шебекино на сумму свыше трех тысяч рублей.

Шебекинская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленницу признали виновной и оштрафовали на десять тысяч.