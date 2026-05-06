НовостиПроисшествия6 мая 2026 10:07

В Белгородской области задержали трех потенциальных наркоторговцев

Подельникам грозит до 15 лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из регионального УМВД задержали троих жителей Белгородской области, 1998, 2003 и 2004 годов рождения, причастных к покушению на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства региона.

По предварительной информации, фигуранты незаконно купили наркотическое средство для перевозки на территорию другого субъекта РФ и последующей продажи.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Им грозит до 15 лет тюрьмы.