Квартира горела в Старом Осколе Белгородской области

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП
5 мая в городе Старый Оскол в микрорайоне Приборостроитель загорелась однокомнатная квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
Огонь повредил вещи на площади 0,5 «квадрата». Предварительно, к возгоранию привел недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.
Тем временем, накануне пожарные три раза тушили сухую траву и мусор на хуторе Ясная Поляна Прохоровского округа, в поселке Вейделевка и в городе Валуйки на улице Клубная.
- К счастью, никто не пострадал, - уточнили в спасательном ведомстве.