Квартира горела в Старом Осколе Белгородской области

5 мая в городе Старый Оскол в микрорайоне Приборостроитель загорелась однокомнатная квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Огонь повредил вещи на площади 0,5 «квадрата». Предварительно, к возгоранию привел недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

Тем временем, накануне пожарные три раза тушили сухую траву и мусор на хуторе Ясная Поляна Прохоровского округа, в поселке Вейделевка и в городе Валуйки на улице Клубная.

- К счастью, никто не пострадал, - уточнили в спасательном ведомстве.