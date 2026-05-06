НовостиПроисшествия6 мая 2026 7:23

По вине ВСУ зимой в Белгороде 17 раз перезапускали систему отопления

Уже заменили около 450 метров поврежденных трубопроводов
Алексей СЕРГУНИН
Отопительный сезон в Белгороде завершается 6 мая.

Из-за многократных ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре Белгорода за минувшую зиму 17 раз вынужденно перезапускали систему отопления. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за отключений электроэнергии произошли сотни гидроударов в сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения. После окончания отопительного сезона в жилом фонде 3 апреля специалисты сразу же приступили к ремонтным работам. Уже заменено около 450 метров поврежденных трубопроводов.

Отметим, что отопительный сезон в областном центре завершается 6 мая. Речь идет про школы, детские сады, больницы и поликлиники.