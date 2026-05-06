Психически нездорового белгородца лишили прав

После вступления решения в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой района.

Прокуратура Волоконовского района в результате проверки выяснила, что местный житель состоит на учете в учреждении здравоохранения с диагнозом «органическое бредовое расстройство», но при этом имеет действующее водительское удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Так как это заболевание входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, то надзорное ведомство обратилась в суд с иском о прекращении действия прав. И райсуд удовлетворил запрос прокурора.