Белгородец обманом получил из бюджета 299 тысяч

Суд установил, что в ноябре 2024 года 37-летний житель села Солоти получил в рамках социального контракта 299 тысяч для начала предпринимательской деятельности в сфере продажи мясомолочной продукции от реализации крупного рогатого скота (КРС). Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Но фигурант потратил деньги на приобретение вещей для личного пользования, проигнорировал условия контракта. А в органы соцзащиты он предоставил ложную документацию о якобы покупке КРС и сена.

Валуйская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Суд назначил виновному штрафа в 300 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворен иск надзорного ведомства о взыскании с подсудимого 299 тысяч.