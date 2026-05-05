В Белгородскую область поступило еще пять единиц спецтехники из Росрезерва Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Сегодня в Белгородскую область из Росрезерва доставили еще пять единиц спецтехники для коммунальных служб. В распоряжение областного водоканала передадут два автомобиля УАЗ и три вакуумные машины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Отметим, вчера в регион также из Росрезерва доставили для пополнения автопарка водоканала вакуумную машину, две водовозки и четыре автомобиля УАЗ. Глава региона также уточнил, что в течение месяца в Белгородскую область поступят еще партии транспортных средств.

- Хочу еще раз сказать спасибо председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину, Минпромторгу РФ за оказываемую всестороннюю поддержку региона и предоставленную технику, - написал Гладков в телеграм-канале.