В Белгороде пассажирский автобус врезался в опору ЛЭП

Сегодня около 17:45 в Белгороде на улице Мичурина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации, 52-летний водитель маршрутки «Паз» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

По видео с места происшествия, которое опубликовала пресс-служба УМВД, видно, что транспортное средство получило механические повреждения. Опора линии электропередачи после столкновения упала.

- В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается информация о пострадавших, а также причины и обстоятельства происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.