Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 мая 2026 16:01

В Белгороде пассажирский автобус врезался в опору ЛЭП

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП и данные о пострадавших
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Фото: скриншот видео.

Сегодня около 17:45 в Белгороде на улице Мичурина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации, 52-летний водитель маршрутки «Паз» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

По видео с места происшествия, которое опубликовала пресс-служба УМВД, видно, что транспортное средство получило механические повреждения. Опора линии электропередачи после столкновения упала.

- В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается информация о пострадавших, а также причины и обстоятельства происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.