Белгородец отправится за решетку за публичные призывы к терроризму и экстремизму Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области вынесен приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в публичных призывах к экстремизму и терроризму. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Следствием и судом установлено, что фигурант в одном из чатов месенджера в комментарии призывал к уничтожению объектов критической инфраструктуры, а также к насильственным действиям в отношении определенной группы лиц. Сотрудники УФСБ России по Белгородской области вместе с коллегами из регионального УМВД пресекли противоправную деятельность злоумышленника.

По обеим статьям 2-й Западный окружной военный суд признал белгородца виновным. Фигурант проведет в исправительной колонии общего режима 5,5 лет. Кроме того, решением суда он в течение трех лет будет лишен права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов в сети Интернет.