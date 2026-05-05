Женщина и ребенок пострадали в аварии в Белгородской области

Вчера около одиннадцати часов вечера в Корочанском округе Белгородской области при столкновении грузовика с легковушкой пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний. Подробности аварии рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Предварительно установлено, что на трассе «М-2 «Крым» Белгород-М-4 Дон» 39-летний водитель грузового автомобиля «Донфенг» не выбрал безопасную скорость движения и врезался в стоящий автомобиль «Ауди А4», за рулем которого находился 50-летний автомобилист. В результате столкновения пассажиры легковушки – 41-летняя женщина и 9-летний мальчик получили травмы.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло в Валуйках около трех часов дня.По предварительным данным, 31-летняя женщина на «Тойоте Авенсис» не уступила дорогу и въехала в «Опель Астра», которым управлял 62-летний водитель. В результате столкновения пострадал водитель «Опеля».