Женщина погибла при атаке украинского FPV-дрона в белгородском Шебекино Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате целенаправленного удара со стороны вооруженных сил Украины в Белгородской области погибла мирная жительница. О случившемся сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, украинский FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домовладением в Шебекино. Женщина погибла на месте происшествия от полученных ранений до приезда бригады скорой помощи.

- Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшей… Это тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас, - написал губернатор в телеграм-канале.