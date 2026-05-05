ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
НовостиПолитика5 мая 2026 11:18

Женщина погибла при атаке украинского FPV-дрона в белгородском Шебекино

Белгородка скончалась на месте происшествия до приезда «скорой»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В результате целенаправленного удара со стороны вооруженных сил Украины в Белгородской области погибла мирная жительница. О случившемся сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, украинский FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домовладением в Шебекино. Женщина погибла на месте происшествия от полученных ранений до приезда бригады скорой помощи.

- Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшей… Это тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас, - написал губернатор в телеграм-канале.