В Белгородском округе после атаки БПЛА загорелось складское помещение

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками три населенных пункта Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации руководителя региона, из-за удара украинского беспилотника самолетного типа по парковке предприятия в Белгороде повреждены 14 автомобилей.

В поселке Комсомольский Белгородского округа после атаки дрона загорелось здание складского помещения. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание.

В Шебекино сразу два беспилотника противника ударили по многоквартирному дому. В результате атаки частично разрушена квартира на третьем этаже, выбиты стекла пяти квартир, поврежден фасад. Помимо этого из-за детонации загорелись обломки конструкций в квартире – сотрудниками МЧС потушили пожар. От удара еще одного дрона в городе выбиты окна в административном здании.