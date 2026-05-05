Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 мая 2026 10:52

В Белгородском округе после атаки БПЛА загорелось складское помещение

В Белгороде в результате удара дрона ВСУ по парковке повреждены 14 автомобилей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородском округе после атаки БПЛА загорелось складское помещение

В Белгородском округе после атаки БПЛА загорелось складское помещение

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками три населенных пункта Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации руководителя региона, из-за удара украинского беспилотника самолетного типа по парковке предприятия в Белгороде повреждены 14 автомобилей.

В поселке Комсомольский Белгородского округа после атаки дрона загорелось здание складского помещения. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание.

В Шебекино сразу два беспилотника противника ударили по многоквартирному дому. В результате атаки частично разрушена квартира на третьем этаже, выбиты стекла пяти квартир, поврежден фасад. Помимо этого из-за детонации загорелись обломки конструкций в квартире – сотрудниками МЧС потушили пожар. От удара еще одного дрона в городе выбиты окна в административном здании.