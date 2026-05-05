НовостиПолитика5 мая 2026 7:30

Атаки беспилотников ВСУ отразили ночью над Белгородской областью

Противник продолжает наносить удары с помощью БПЛА самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по регионам России, в том числе по Белгородской области, с применением беспилотников. Бойцы противовоздушной обороны отразили массированную атаку над 20 территориями страны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В силовом ведомстве уточнили, что всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские беспилотники удалось сбить над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областями. Кроме того, попытки атаки противника были пресечены над Московским регионом, Республиками Крым и Татарстан, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря.