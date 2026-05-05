В Белгороде объявили опасность атаки БПЛА 5 мая

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде и Белгородском округе объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов 5 мая. Система оповещения запущена в муниципальных образованиях в 08:25 утра.

Жителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными. По возможности не выходите из дома и не подходите к окнам. На улице в случае угрозы воспользуйтесь ближайшим подвальным укрытием или защитным модулем. Не игнорируйте сообщения мониторинговых каналов.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение от обмене беспилотной опасности. Отбой: 08:43.