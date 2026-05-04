Белгородец лишился прав и машины за поездки под хмельком

Шебекинская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Шебекинского округа. Его признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

В феврале 2026 года белгородец, ранее привлеченный к административной ответственности поездку в нетрезвом виде, вновь сел за руль после употребления спиртного. Его остановили сотрудники ДПС.

Мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили прав на 2,5 года.

- Принадлежащий осужденному автомобиль «Шкода Суперб» стоимостью свыше 1 млн рублей конфискован в собственность государства, - подчеркнули в Шебекинской межрайонной прокуратуре.