НовостиПроисшествия4 мая 2026 14:31

В Белгородской области врача оштрафовали на 100 тысяч рублей за выдачу больничных за деньги

Женщину признали виновной в служебном подлоге и получении взяток
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Алексеевский районный суд вынес приговор в отношении местной жительницы. Женщину признали виновной в служебном подлоге и получении взяток.

С февраля по ноябрь 2024 года врач общей практики поликлиники Алексеевской ЦРБ по просьбе жителя города Алексеевка выдавала пациентам больничные без законных на то оснований.

- Формировала медицинские документы, внося в них недостоверные сведения о состоянии здоровья пациентов, - рассказали в прокуратуре Белгородской области.

Женщина получила за свои незаконные действия более 11 тысяч рублей.

Суд оштрафовал белгородку на 100 тысяч рублей.