НовостиОбщество4 мая 2026 14:17

В Белгороде теплоэнергетики заменили 450 метров поврежденных труб

В планах замена сетей отопления и горячего водоснабжения на четырех улицах
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Белгорода

В Белгороде теплоэнергетики продолжают ремонт сетей. 4 мая специалисты восстанавливают поврежденные после гидроударов участки на улицах Октябрьской, Белгородского полка, Королева, Народном бульваре. Кроме того, работы ведутся на насосных станциях областного центра.

После окончания отопительного сезона заменили уже около 450 метров поврежденных трубопроводов.

- Планируется заменить сети отопления и горячего водоснабжения на улицах Привольной, Некрасова, Чумичова и Щорса, - сообщает администрация города Белгорода.

В 2026 году ремонт теплосетей стартовал раньше обычного в связи с большим объемом работ из-за урона, нанесенного в результате атак ВСУ.

Напомним, в течение отопительного сезона теплоэнергетикам пришлось 17 раз перезапускать систему теплоснабжения, использовать резервные источники генерации для запитывания котельных.