В Белгородской области сотрудника комбикормового завода обвиняют в хищении 1600 литров солярки

Фото из архива КП

Прокуратура Новооскольского района утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего мужчины. Работник предприятия обвиняется в растрате.

По версии следствия, злоумышленник, работавший мастером в Новооскольском комбикормовом заводе, в течение месяца систематически использовал топливные карты предприятия в личных целях. Мужчина на автозаправке предлагал водителям солярку по заниженной цене.

- Он похитил 1600 литров дизельного топлива, причинив предприятию ущерб на сумму 113 430 рублей, - прокомментировали в прокуратуре Новооскольского района.

Уголовное дело рассмотрит по существу Новооскольский районный суд.