НовостиПроисшествия4 мая 2026 12:34

Белгородца осудили за хранение взрывных устройств

Молодой человек привез из Курской области гранату
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Губкинская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 19-летнего молодого человека. Местный житель признан виновным в незаконных приобретении, перевозке и хранении взрывных устройств.

- В сентябре 2025 года в Курской области осужденный обнаружил осколочную гранату Ф-1 и взрыватель УЗРГМ, - прокомментировали в Губкинской городской прокуратуре.

Он привез их домой на своем скутере, поместил в картонную коробку и закопал во дворе.

Преступную деятельность белгородца пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Молодого человека приговорили к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 20 тысяч рублей.