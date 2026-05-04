В Белгородской области за неделю выявлено 194 жилых помещения, поврежденных при атаках ВСУ

В Белгородской области за неделю восстановили 100 объектов, поврежденных в результате атак ВСУ. Повреждения зафиксированы у 194 жилых помещений. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде восстановлено 36 объектов.

- За этот же период повреждения выявлены в 34 жилых помещениях, а также по 45 автомобилям, - отмечает руководитель Белгородской области.

В Шебекинском округе восстановили 25 объектов, закрыт контур на двух. Повреждения выявлены у 62 домов и квартир, у 24 автомобилей.

В Белгородском округе за неделю отремонтировали 20 объектов. Повреждения обнаружены у 17 жилых помещений и 45 машин.

В Грайворонском округе восстановлено 10 домов и квартир, повреждения зафиксированы по 74 жилым помещениям и 28 машинам.

В Борисовском округе получена расписка от владельца одного дома. За неделю повреждения обнаружены у одной машины.

В Валуйском округе завершен ремонт трех жилых помещения, повреждены три дома и две машины.

В Краснояружском округе работы завершены в пяти домах, повреждены четыре жилых помещения и 11 машин.

Отметим, что с начала СВО в регионе повреждено 54 996 объектов, восстановлено 49 200 домов и квартир.