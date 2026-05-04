В Губкине выбирают дизайн проект благоустройства сквера «Шахтерской славы»

В Губкине жителям предстоит выбрать дизайн-проект благоустройства сквера «Шахтерской славы» на улице Советской. Об этом рассказали в правительстве Белгородской области.

Онлайн-голосование продлится с 21 апреля по 12 июня 2026 года. Благоустройство территории будет проведено в 2027 году.

Жителям предложены две концепции. Первая предполагает создание классического мемориала с акцентом на историю горного дела. Проект предусматривает обновление стендов, посвященных шахтерскому труду, и зону для тихих прогулок. Второй проект предусматривает расширение пешеходных аллей, установку современного освещения и площадки для общественных мероприятий.

- Итоги голосования подведут после 12 июня, и победивший проект поступит в работу уже в следующем году, - отмечает правительство Белгородской области.