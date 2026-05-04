НовостиПроисшествия4 мая 2026 9:03

В Старом Осколе спасатели эвакуировали из горящей девятиэтажки 50 человек

На первом этаже здания загорелся мусор
Марина МАКОВЛЕВА

В Старом Осколе пожарным пришлось эвакуировать 50 человек во время пожара в микрорайоне Буденного. В эвакуационном помещении на первом этаже девятиэтажки загорелся мусор.

- Личным составом по лестничным маршам были эвакуированы 50 человек, - сообщает ГУ МЧС России по Белгородской области.

Кроме того, в микрорайоне Олимпийский Старого Оскола зафиксирован пожар квартире девятиэтажки. Спасателям пришлось эвакуировать по лестничным маршам 10 человек. Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети.

Сообщается, что за прошедшую неделю в Белгородской области зарегистрировано 50 пожаров.