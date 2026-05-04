В Белгородской области в столкновении двух «Киа» пострадали два человека

ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, 3 мая на девятом километре автодороги «Юго-западный обход города Старый Оскол» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 13:40 «Киа Сид», за рулем которой находился 74-летний водитель, при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество и столкнулся с «Киа Рио» под управлением 27-летней девушки. В результате аварии пострадали водитель и 29-летний пассажир «Киа Рио».

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Белгородской области при столкновении иномарок пострадал 10-летний мальчик.