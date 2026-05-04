С 1 мая в Белгородской области стартовал поливной сезон. В связи с этим Водоканал региона рекомендует жителям проверить состояние приборов учета.

- Если прибор учета отсутствует, вышел из строя или не прошел поверку в срок, начисление платы за услугу производится по нормативу - 0,03 кубометров в месяц на 1 квадратный метр земельного участка, - напомнили в организации.

Оплату нужно будет производить независимо от того, выращивается ли что-то на участке.

Также жителям напоминают о необходимости разгружать систему водоснабжения в пиковые часы водоразбора. Для этого поливать приусадебные участки лучше не напрямую из системы, а из заготовленных заранее емкостей - ведер, бочек, баков. Это может предотвратить проблему снижения давления воды.