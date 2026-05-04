В Белгородской области сосчитают численность диких животных и птиц

В Белгородской области инспекторы управления Экоохотнадзора вместе с сотрудниками охотничьих хозяйств проведут учет животных и птиц.

С 1 по 31 мая специалисты подсчитают количество бобров, ондатры, водяной крысы.

- Для учета околоводных подсчитывают обитаемые норы и хатки и определяют число зверьков, приходящихся в среднем на одно жилище, - рассказали в правительстве Белгородской области.

Кроме того, с 1 мая по 25 июня будет проводиться учет лисицы, енотовидной собаки и барсука. Чуть позже, с 15 мая, проведут учет сурка байбака.

Кроме того, с 1 мая по 1 июля будет сосчитано количество краснокнижных птиц, водоплавающей (с 1 июня по 20 июля), болотно-луговой и полевой дичи (с 1 мая по 20 июля).

Как пояснили в ведомстве, учет животных и птиц позволяет отследить изменения численности их популяций животных и вовремя отреагировать на угрозы.