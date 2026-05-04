На Белгородской области сбили украинские беспилотники ночью 4 мая

С 20.00 3 мая до 7.00 4 мая дежурные средства ПВО сбили над территорией Белгородской области по крайней мере один вражеский беспилотник. Об этом рассказали в Министерство обороны РФ.

Также ВСУ пытались атаковать при помощи беспилотников Астраханскую, Воронежскую, Волгоградскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Саратовскую, Смоленскую, Ульяновскую и Московскую области.

- Перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - отмечают в ведомстве.