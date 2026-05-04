Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 мая 2026 5:31

На Белгородской области сбили украинские беспилотники ночью 4 мая

ВСУ пытались атаковать 14 регионов России
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

С 20.00 3 мая до 7.00 4 мая дежурные средства ПВО сбили над территорией Белгородской области по крайней мере один вражеский беспилотник. Об этом рассказали в Министерство обороны РФ.

Также ВСУ пытались атаковать при помощи беспилотников Астраханскую, Воронежскую, Волгоградскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Саратовскую, Смоленскую, Ульяновскую и Московскую области.

- Перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - отмечают в ведомстве.