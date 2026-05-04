Белгородца обвиняют в убийстве шурина

В какой-то момент мужчина повздорил с братом своей жены и пырнул его ножом в область грудной клетки.

По данным следствия, вечером 21 апреля этого года 50-летний житель Чернянского района пьянствовал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области. В какой-то момент мужчина повздорил с братом своей жены и пырнул его ножом в область грудной клетки.

Шурин скончался на месте от полученного колото-резаного ранения с повреждением печени. Прокуратура Чернянского района поддержала ходатайство следствия, заключив фигуранта под стражу на два месяца. Злоумышленника обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).