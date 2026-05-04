Житель белгородского села Теплое ответит в суде за хранение конопли

Уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ направлено в суд. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, в марте этого года 42-летний житель села Теплое Борисовского района вблизи улицы Харьковская в селе Головчино сорвал части дикорастущих растений конопли. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры. Части наркотикосодержащих растений он незаконно хранил для личного потребления без цели сбыта. Прокуратура Борисовского района утвердила обвинительное заключение по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородка попала под уголовное дело за найденные возле дома кусты конопли. Полиция изъяла у жительницы региона больше 16 килограммов наркотикосодержащих растений.