НовостиОбщество4 мая 2026 7:00

Белгородские прокуроры защитили права матери участника СВО

Теперь женщина сможет получать положенные по закону выплаты
Алексей СЕРГУНИН
Теперь матери военнослужащего будут назначены все положенные выплаты.

Фото: Алексей СЕРГУНИН.

Старооскольская городская прокуратура после проверки выяснила, что в феврале 2025 года военнослужащий при выполнении боевых задач пропал без вести. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Белгородской области.

Но отсутствие документов, свидетельствующих о смерти бойца, не позволяло его матери получить предусмотренные законом меры социальной поддержки.

Прокурор Старого Оскола направил в суд заявление о признании юридического факта гибели бойца. Иск надзорного ведомства удовлетворили. Теперь матери военнослужащего будут назначены все положенные выплаты.