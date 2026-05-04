Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2026 6:03

Белгородка пырнула пьяного мужа ножом

Женщина применила холодное оружие после оскорбительных реплик
Алексей СЕРГУНИН
Супруга схватила нож и дважды пырнула родственника - в живот и бедро.

Супруга схватила нож и дважды пырнула родственника - в живот и бедро.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, в прошлом месяце муж 51-летней жительницы Корочанского район весь день употреблял крепкие спиртные напитки. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры. К вечеру он стал высказывать претензии жене из-за недостаточного внимания с ее стороны и чрезмерной заботы о взрослых детях и внуках, которых в очередной раз оставили для присмотра.

Не получив от жены алкогольной добавки, мужчина начал оскорблять ее. Супруга схватила нож и дважды пырнула родственника - в живот и бедро.

Муниципальная прокуратура утвердила обвинительное заключение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Уголовное дело направлено в суд.