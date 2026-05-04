Белгородка пырнула пьяного мужа ножом

По данным следствия, в прошлом месяце муж 51-летней жительницы Корочанского район весь день употреблял крепкие спиртные напитки. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры. К вечеру он стал высказывать претензии жене из-за недостаточного внимания с ее стороны и чрезмерной заботы о взрослых детях и внуках, которых в очередной раз оставили для присмотра.

Не получив от жены алкогольной добавки, мужчина начал оскорблять ее. Супруга схватила нож и дважды пырнула родственника - в живот и бедро.

Муниципальная прокуратура утвердила обвинительное заключение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Уголовное дело направлено в суд.