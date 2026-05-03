Украинские беспилотники уничтожены над Белгородской областью 3 мая

Больше сотни беспилотников атаковали восемь регионов России, в том числе и Белгородскую область. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в период с полудня до четырех часов дня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Еще 33 вражеских БПЛА бойцы противовоздушной обороны сбили в период с четырех часов дня до восьми вечера. В силовом ведомстве уточнили, что беспилотники противника удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона.