Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской областью 2 мая

В течение дня вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками 16 регионов России, в том числе и Белгородскую область. Противник продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным силового ведомства, с восьми утра до двух часов дня удалось сбить 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Еще 146 вражеских БПЛА дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в период с двух часов дня до восьми часов вечера.

Атакам противника подверглись Белгородская, Брянская, Вологодская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Смоленская, Тверская, Тульская и Челябинская области. Кроме того, были сбиты беспилотники над Московским регионом и Республикой Башкортостан.