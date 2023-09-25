В Белгородской области 26 сентября сохранится теплая погода без осадков. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Теплые солнечные дни сохранятся на территории Белгородской области. Так, завтра, 26 сентября, в регионе по-прежнему переменная облачность без осадков. По прогнозам белгородских синоптиков, ожидается северо-восточный ветер ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, днем от 22 до 27 тепла.

В областном центре синоптики прогнозируют ночью 10-12 тепла, днем от 24 до 26 тепла.

Сотрудники регионального МЧС призывают белгородцев не сжигать траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. В условиях теплой погоды огонь распространяется с огромной скоростью на большие площади, из-за чего процесс горения может стать неконтролируемым.