Из-за обстрела ВСУ в белгородском селе пострадали шесть домов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 25 сентября, под обстрел со стороны Украины попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По предварительной информации. Обошлось без пострадавших. Однако есть разрушения в нескольких частых домах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Есть прямое попадание в одно из частных жилых домовладений, повреждения различной степени выявлены еще в пяти частных домах. Также нарушена линия электроснабжения, под отключение попадают абоненты села Новая Таволжанка и частично села Архангельское, - сообщил глава региона.

По информации губернатора, оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия. Специалисты в ближайшее время приступят к устранению последствий.