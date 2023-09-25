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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 8:47

Из-за обстрела ВСУ в белгородском селе пострадали шесть домов

Без электричества остаются Новая Таволжанка и часть Архангельского
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Из-за обстрела ВСУ в белгородском селе пострадали шесть домов.

Из-за обстрела ВСУ в белгородском селе пострадали шесть домов.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 25 сентября, под обстрел со стороны Украины попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По предварительной информации. Обошлось без пострадавших. Однако есть разрушения в нескольких частых домах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Есть прямое попадание в одно из частных жилых домовладений, повреждения различной степени выявлены еще в пяти частных домах. Также нарушена линия электроснабжения, под отключение попадают абоненты села Новая Таволжанка и частично села Архангельское, - сообщил глава региона.

По информации губернатора, оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия. Специалисты в ближайшее время приступят к устранению последствий.