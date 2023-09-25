ВСУ 24 сентября сбросили взрывчатку с дрона на «КАМАЗ», пострадал водитель. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области опубликовал информацию о нанесенных со стороны Украины ударах по Белгородской области за 24 сентября. Легкие ранения получил один мирный житель. В результате работы ПВО есть повреждения в частном доме.

Так, в Белгородском районе по селу Наумовка противник выпустил 4 снаряда. В селе Ближнее сбит беспилотник ВСУ. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Стрелецкое после работы ПВО выявлены повреждения кровли в одном частном доме.

В Валуйском городском округе из миномета обстреляли село Долгое – зафиксировано 2 прилета. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе на окраине села Новое противник сбросил с дрона осколочный боеприпас, он попал в проезжающий «КАМАЗ». Водитель получил легкую контузию и осколочные ранения и самостоятельно обратился в ЦРБ. Пострадавшего отпустили домой на амбулаторное лечение.

В Краснояружском районе по окраинам поселка Прилесье и села Графовка выпущено по 2 снаряда. Также под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Илек-Пеньковка – установлено 3 прилета. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 9 снарядов, по селу Вознесеновка – 5, по МАПП «Шебекино» – 3 снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.