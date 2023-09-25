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НовостиПолитика25 сентября 2023 7:16

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Предварительно известно, что никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня утром, 25 сентября, система противовоздушной обороны сбила над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал, данных о разрушениях тоже нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - написал губернатор в телеграм-канале.

В Минобороне РФ уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечена 25 сентября около 09.00 по московскому времени. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью.