Под Белгородом сбили украинский беспилотник

Сегодня, 24 сентября, в Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, водитель «КамАЗа» ранен при атаке ВСУ на белгородский поселок Новый 24 сентября. Тем временем 14 населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ 23 сентября. Обстрелам подверглись шесть муниципалитетов.