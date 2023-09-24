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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 12:37

Под Белгородом сбили украинский беспилотник

Пострадавших и разрушений нет
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 24 сентября, в Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, водитель «КамАЗа» ранен при атаке ВСУ на белгородский поселок Новый 24 сентября. Тем временем 14 населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ 23 сентября. Обстрелам подверглись шесть муниципалитетов.