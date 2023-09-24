14 населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ 23 сентября 2023

Сегодня, 24 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 23 сентября.

В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущены три снаряда из РСЗО «Град». Есть повреждения на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий - пробита кровля. Также повреждения выявлены на территории неэксплуатируемого здания - выбиты окна и повреждена хозпостройка. По селу Новой Таволжанке выпустили десять артиллерийских и восемь минометных снарядов, по поселку Красному – 29 гранатометных выстрелов. В селе Муроме с БПЛА сбросили четыре осколочных боеприпаса. Один из беспилотников удалось уничтожить.

В Белгородском районе по селу Щетиновке выпустили 11 артиллерийских снарядов. По одному БПЛА сбиты в селах Крутом Логе и Топлинке. В селе Наумовке противник сбросил с беспилотников два осколочных боеприпаса.

Село Дроновка Грайворонского городского округа и хутор Старый Волоконовского района попали под минометный обстрел - восемь и пять прилетов соответственно.

Из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое Валуйского городского округа (четыре прилета). В Краснояружском районе по окраине села Староселье выпущены два артиллерийских снаряда, по территории между селами Вязовое и Илек-Пеньковка – три.