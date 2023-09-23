В «зеркальную» дату в Белгородской области поженились 170 пар. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По-прежнему красивые «зеркальные» даты пользуются популярностью для заключения брака у молодоженов. Так. И сегодняшний день - 23.09.2023 – не стал исключением. В Белгородской области узаконить свои отношения решили 170 пар женихов и невест.

Традиционно лидерами по количеству заключенных браков стали Белгород – 37 пар, и Старый Оскол – 35 пар молодоженов.

В пресс-службе мэрии областного центра отметили, что «зеркальные» даты всегда популярны среди молодоженов. Одни верят в магию чисел и считают, что заключенные в этот день браки будут крепкими и долгими. Другие просто хотят видеть в свидетельстве о браке красивое число.