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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 17:36

ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области 23 сентября

Пробита кровля одного из промышленных предприятий
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 23 сентября, атаке со стороны Украины подвергся город Шебекино в Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Один из снарядов повредил крышу в цеху промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

- Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. Есть повреждения на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий: пробита кровля. Оперативные и аварийные службы работают на месте, - написал руководитель области в телеграм-канале.