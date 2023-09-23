Белгородская команда примет участие в военно-патриотической игре «Зарница: легенды будущего». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

15 молодых людей из Прохоровского и Белгородского районов, Яковлевского округа и Белгорода представят регион в Нижнем Новгороде на военно-патриотической игре «Зарница: легенды будущего». В соревнованиях примут участие команды пилотных регионов страны, где в этом году начали работу центры «ВОИН».

Честь Белгородской области будут защищать курсанты регионального Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН», которые недавно выиграли областной этап военно-спортивной игры «Зарница 2.0: Время Героев!».

На состязаниях ребята проявят знания тактической медицины, военной топографии, штурмовой подготовки и управления БПЛА. Трое курсантов отправились на конкурсную площадку заранее, чтобы в течение нескольких дней пройти предподготовку по управлению FPV-дронами.

А во время финальной битвы всех участников разделят на две большие команды по 120 человек в каждой. Ребятам предстоит пользоваться радиостанциями, управлять дронами, уничтожать технику противника, работать в команде и действовать в сложных ситуациях. Одним из испытаний станет проверка на критическое мышление и способность выявлять фейковую информацию.