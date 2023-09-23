В трех селах Белгородской области обустроили 4,5 км наружного освещения

Еще в нескольких населенных пунктах Белгородской области обустроили наружное освещение. Так, в Ивнянском районе уличные светильники появились в трех селах – Курасовке, Орловке и Сафоновке. Энергетики построили и ввели в эксплуатацию фонари на территории общей протяженностью 4,5 километров. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Я думаю, что жители довольны, тем более в осенне-зимний период, когда ночи становятся длиннее, значит в вечернее время, в ночное время без освещения непросто и особенно детям, особенно пожилым людям. Буду ждать ваших сообщений и вашего мнения по поводу качества выполненных работ, - отметил глава Белгородской области.