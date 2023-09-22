Белгородские росгвардейцы оказали первую помощь пострадавшему во время ЧП в Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня утром в Шебекино Белгородской области из-за взрыва баллона с газом произошло обрушение частного дома. в результате происшествия различные травмы получили пятеро сотрудников правоохранительных органов и местный житель. В отношении шебекинца Следком возбудил уголовное дело за посягательство на жизнь правоохранителей.

Предварительно известно, что во время обыска на основании судебного решения в домовладении 63-летнего местного жителя произошел хлопок газовоздушной смеси. Когда правоохранители вошли в дом, хозяин открыл вентиль газового баллона и поджег газ.

В пресс-службе регионального Управления Росгвардии сообщили, что несмотря на полученные телесные повреждения, сотрудники ведомства извлекли подозреваемого из-под завалов и оказали ему первую помощь до приезда скорой. Пострадавшие правоохранители доставлены в медицинские учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает.