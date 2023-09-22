В субботу в Белгороде ограничат движение транспорта из-за ярмарки

Фермерская ярмарка пройдет с 9:00 до 14:00 на Королева Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Уже завтра, 23 сентября, в Белгороде пройдет очередная фермерская ярмарка. Жители областного центра и гости города смогут по приятным ценам приобрести продукты, саженцы и изделия ручной работы от местных производителей.

Как обычно, торговые ряды расположатся на улице Королева. Пополнить свои запасы можно будет с 9:00 до 14:00. На выбор покупателей представят продукцию местные товаропроизводители, личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. В ассортименте – овощи, фрукты, яйца, рыба, бакалея.

Мэрия Белгорода предупреждает горожан об ограничении движения транспорта на Королева в связи с проведением ярмарки. Автомобилистам предлагают объездные маршруты: ул. Мокроусова, ул. Костюкова, пр-т Ватутина, ул. Губкина, ул. Щорса.

Общественный транспорт также будет двигаться по измененному маршруту, который можно посмотреть здесь.